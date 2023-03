Roger Schmidt está a um passo de atingir feito inédito na carreira

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Treinador nunca atingiu os quartos de final da Champions. Está muito perto de o conseguir pelo Benfica.

A eventual qualificação do Benfica para os quartos de final da Liga dos Campeões permitirá a Roger Schmidt alcançar um feito inédito na carreira. Isto porque nunca atingiu essa fase da prova nas três edições anteriores disputadas: 2014/15, 2015/16 e 2016/17, pelo Leverkusen. O melhor foram os "oitavos", em 2014/15 e 2016/17.

Para já, alcançou um recorde: cinco vitórias numa época.

Após o triunfo por 2-0 na Bélgica, selado com golos de João Mário, de penálti, e David Neres, os encarnados estão na frente rumo a uma sexta presença nos "quartos" na era Champions, repetindo 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22.

Face a um conjunto em estreia nesta fase da prova, a formação comandada por Roger Schmidt apresenta-se como clara favorita ao apuramento, mesmo tendo em conta que, na fase de grupos, os belgas golearam no Dragão por 4-0.

O Club Brugge está, porém, muito longe das boas exibições do início de época, seguindo com apenas dois triunfos nos 13 jogos que fez depois do Mundial'2022, enquanto o Benfica chega a este encontro após quatro triunfos consecutivos.