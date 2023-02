Roger Schmidt equaciona "sentar" Florentino

Autorizado a faltar a um treino esta semana, por questões familiares, pode dar lugar a Neres.

Roger Schmidt deixou no ar, na conferência de antevisão da partida desta noite com o Vizela, a possibilidade de fazer mexidas no onze na visita ao terreno da equipa orientada por Tulipa e segundo apurou O JOGO o técnico está a equacionar a possível saída de Florentino. Devido a questões familiares, o camisola 61 faltou a uma das sessões de trabalho durante a semana, devidamente autorizado pelo clube, e tendo em conta precisamente a condição psicológica do futebolista e o facto de este já ter saído ao intervalo no encontro com o Boavista a possibilidade de o médio sair do onze está a ser nesta altura ponderada por Schmidt.

Caso o técnico germânico avance mesmo para a saída do camisola 61 da equipa inicial, então David Neres e Gonçalo Guedes são os principais candidatos a ocuparem essa vaga, sendo que a boa exibição diante do Boavista, jogo no qual foi lançado ao intervalo, precisamente para o posto de Florentino, pode valer a vantagem ao jogador brasileiro.

Regressado esta época à Luz, após dois empréstimos consecutivos, primeiro, em 2020/21 ao Mónaco, e na última temporada ao Getafe, Florentino tem sido peça essencial para Schmidt. De tal forma que esteve em todos os 39 jogos do Benfica esta época, 35 deles como titular - incluindo os derradeiros oito encontros, após ter sido suplente com o Varzim, na Taça de Portugal. Agora, pode voltar a sentar-se no banco, depois, face ao falecimento do seu sogro, ter procurado prestar apoio à sua mulher e família.