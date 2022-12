Roger Schmidt eleito melhor treinador de outubro e novembro

Alemão bateu a concorrência de Rúben Amorim e de Moreno, que não foi mencionado no site da Liga devido à ausência do quarto nível do curso de treinador

Roger Schmidt foi eleito o melhor treinador dos meses de outubro e novembro, anunciou a Liga Portugal nesta quinta-feira.

O alemão somou 38,10% dos votos dos treinadores principais da Liga Bwin, batendo a concorrência de Rúben Amorim, do Sporting, e de Moreno, do Vitória de Guimarães, que acabaram com a mesma percentagem (14,29%).

De realçar que o nome do técnico vimaranense não apareceu no site da Liga. Devido à ausência do quarto nível do curso de treinador, foi João Aroso a ser mencionado.