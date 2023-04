Roger Schmidt: "É uma desilusão, era uma grande oportunidade"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a derrota com o FC Porto (2-1) no Estádio da Luz, na 27.ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Creio que não foi um bom momento, não estivemos muito bem, não jogámos ao nosso melhor nível logo desde o início. O golo não nos ajudou a controlar o jogo como queríamos. O FC Porto esteve bem, foi difícil jogar o nosso jogo habitual, como equipa e individualmente. Não estivemos ao nosso nível e por isso foi difícil. Tentámos tudo após o FC Porto vencer, mas temos de aceitar, é uma desilusão, sabíamos que era uma grande oportunidade, agora é diferente. Foi uma pena perante os nossos adeptos."

Resultado justo e palavras a Sérgio Conceição no final: "Só uma frase, dei os parabéns pela vitória e ele desejou-nos boa sorte para terça. Temos de considerar que o FC Porto foi melhor equipa, a história do jogo é que não estivemos no nosso melhor, o FC Porto esteve bem, aproveitou as oportunidades e ganhou."