Roger Schmidt, treinador do Benfica

Declarações de Dante, internacional brasileiro do Nice que jogou oito temporadas na Alemanha, a O JOGO.

Tendo jogado na Alemanha oito temporadas, no Moechengladbach, Bayern de Munique e Wolfsburgo, Dante, internacional brasileiro do Nice, defrontou várias vezes Roger Schmidt, um técnico que o canarinho tem em muito boa conta. O jogador não ficou "nada surpreendido pelo que o Benfica fez" na Luz (empate 1-1 com o PSG).