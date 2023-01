"Roger Schmidt é um grande homem, fala com toda a gente"

Vlachodimos, em entrevista na Alemanha, destaca a força do grupo. "Somos uma grande família, lutamos uns pelos outros", admite, admitindo mérito do técnico do Benfica

Contratado este ano pelo Benfica, Roger Schmidt merece elogios de Vlachodimos. "É um grande homem, fala com toda a gente. Tive rapidamente a sensação de que nos conhecíamos há muito tempo. Existe uma grande relação entre nós, os jogadores, e ele", realça o guarda-redes em entrevista ao portal Tz, revelando parte do segredo do sucesso até ao momento do técnico germânico.

"Trouxe um espírito muito bom para o balneário e o estilo de jogo também nos agrada. A equipa é uma grande família, lutamos uns pelos outros e também estamos muitas vezes juntos fora de campo", disse o internacional grego.

Schmidt conduziu também as águias ao primeiro lugar na fase de grupos da Champions, à frente do PSG, e, com o Club Brugge pela frente, o Benfica tem fortes expectativas na prova milionária. Isto depois de ter chegado aos quartos de final em 2021/22. "Espero chegar o mais longe possível. Na Liga dos Campeões tudo pode sempre acontecer", assume Vlachodimos.