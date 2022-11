Roger Schmidt: "É um grande feito, agora pensamos no resto porque a Champions só volta em fevereiro"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo em casa do Maccabi Haifa (6-1), na 6.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Cabeça de série nos oitavos: "Quando se é primeiro tens algumas vantagens, porque jogas em casa na segunda mão. Mas é importante para o clube. É um grande feito, estamos contentes. Agora pensamos nas outras competições porque a Champions só volta em fevereiro. Com o quinto golo todos disseram que seria só preciso mais um golo, queríamos dar essa mensagem, para tentar marcar mais um. O João Mário assumiu a responsabilidade. Temos um grande respeito pelo Maccabi, fizeram uma boa prova, devem estar orgulhosos do que fizeram."

Substituições muito cedo: "O Aursnes nao conseguia sprintar mais, daí tê-los trocado."

Enzo de fora e João Mário no meio: "Podemos confiar em todos os jogadores. Não é fácil estar no onze inicial, não mudámos tanto até aqui, mas tentamos preparar os outros jogadores em treino. Eles mostraram-se muito bem, mostraram que estão aqui. Estou contente com todos os substitutos, marcaram pontos. O Henrique Araújo marcou pela primeira vez na Champions. Não tem sido a época dele, mas ele é diligente e tem estado bem nos bês, estou contente pelo Lucas Veríssimo, que esteve um ano fora e que voltou à equipa. Houve muitas coisas boas."