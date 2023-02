Roger Schmidt após Brugge-Benfica: "É um caminho longo até à final da Champions League"

Declarações de Roger Schmidt após o triunfo do Benfica em casa do Club Brugge, por 2-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Análise: "Quando se joga a primeira mão e ganhas fora, é um bom primeiro passo. Mas estamos no intervalo. Foi 50%. Provámos que acreditamos em nós. Começámos com dificuldades, tivemos de defender na área, mas depois controlámos o jogo, criámos oportunidades, e na segunda parte voltámos bem. Marcámos o penálti e o segundo golo decidiu o jogo."

Conversa ao intervalo? "Disse que estava a ser OK, mas que podíamos fazer melhor. É dos jogos mais importantes que podes disputar, havia ainda energia nos corpos e na cabeça dos jogadores, podíamos fazer mais, ser mais corajosos, pressionar mais, meter mais bolas na frente e dominámos o jogo."

Onze e opções do banco: "Rafa e Ramos estiveram lesionados, mas temos jogadores de topo. Os do banco estavam frescos, meti mais frescura no jogo e o David Neres marcou um grande golo. É sempre bom ter jogadores assim no banco."

Ganhar a Champions? "Sim, ah... É um caminho longo, temos de nos focar nestes jogos. Agora há pausa e depois jogamos em casa. Temos de levar isto até ao fim na Luz, ter uma performance fantástica também na segunda mão. Claro que queremos ser campeões, mas não podemos ganhar 20 ou 40 jogos de seguida, temos de pensar passo a passo."