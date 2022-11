Roger Schmidt e o mercado: "Temos sempre de fazer alguns ajustes"

Treinador do Benfica marcou presença no 22.º Fórum de Treinadores de Elite da UEFA.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, marcou presença no 22.º Fórum de Treinadores de Elite da UEFA, que decorreu nesta segunda-feira em Nyon, e, após a sessão, falou sobre alguns temas da atualidade do Benfica. O mercado de janeiro está à porta e o técnico alemão admite ajustes no plantel.

"Como profissionais, temos de pensar sempre nessa possibilidade, é para isso que se abre a janela de transferências. Fazer alguma coisa nesse período depende das opções que tenhamos e das análises que façamos. Temos uma boa equipa, alguns jogadores não foram muito utilizados na primeira fase da época, também devido a lesões. Lucas Veríssimo e João Victor estiveram lesionados durante muito tempo, Julian Draxler e Morato também pararam por causa de lesões, Fredrik Aursnes é outro jogador que vai voltar... Temos boas opções, jogadores de qualidade, mas, para criar um equilíbrio perfeito na equipa, a janela de transferências de verão não é suficiente. Temos sempre de fazer alguns ajustes, mas, no nosso caso, não é uma grande necessidade. Vamos analisar o mercado e depois veremos se fazemos alguma coisa", afirmou, citado pelo site oficial do Benfica.