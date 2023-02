Roger Schmidt e o campeonato: "Faltam 13 jogos para sermos campeões"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo de Vizela, marcado para as 20h30 de sábado.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, não considera que a pressão esteja a aumentar para o Benfica à medida que o campeonato caminha para a reta final. O técnico das águias recordou, na antevisão ao jogo com o Vizela, que o clube da Luz é o único que não depende de terceiros.

"Faltam 13 jogos para sermos campeões. No início faltavam 34. É preciso vencer quase todos. Queremos dar aos adeptos uma alegria e estamos a trabalhar nesse sentido. No final precisamos de muitos pontos para sermos campeões. Neste momento, somos a única equipa que tem a vitória no campeonato nas mãos. Queremos manter isso assim. Sabemos que é muito difícil vencer jogos, sobretudo fora de casa. O Vizela é uma boa equipa. Vamos dar tudo para vencer e sair de lá com três pontos", afirmou.