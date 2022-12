"Roger Schmidt? É muito bom, dos melhores treinadores com quem já trabalhei"

Gonçalo Ramos foi entrevistado pela comunicação do Benfica

Objetivos da época: "O balanço é muito positivo. Tenho conseguido alcançar os meus objetivos, tanto no Benfica como também na Seleção Nacional, mas ainda sou novo e ainda está tudo no início".

Sobre os golos: "Acho que ainda mais do que representar a boa forma que tenho tido esta época, representa o sucesso da equipa e é inegável dizer que a equipa está bem porque estamos a fazer um dos melhores arranques da história do clube e depois isso vai-se reflectir em números individuais, tanto para mim como para os meus colegas."

O bom arranque: "O mais difícil depois de um bom arranque é a continuidade e eu espero dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, apesar de saber que isso é muito difícil"

Trabalho no máximo: "Cada ano faz mais sentido, porque a exigência agora e daqui para a frente é sempre maior. Trabalhar é cada vez mais fundamental."

Balanço: "O balanço é muito positivo. Estamos em primeiro lugar, continuamos invictos e estar assim depois de enfrentar estes adversários com muito qualidade é uma das estatísticas principais para demonstrar o nosso rendimento na Liga dos Campeões."

Roger Schmidt: "É muito bom, é um dos melhores treinadores com quem já trabalhei. Antes de chegar cá, e eu cheguei um pouco mais tarde na pré-época, vinha na expectativa porque era um treinador novo e uma equipa técnica nova. Todos são fantásticos, ajudam muito, tenho crescido muito como jogador e como pessoa. Isso reflecte-se nos resultados e no comportamento de toda a equipa. Acho que mais do que o bom conhecimento que o míster tem dentro do campo e de nos fazer jogar bem, é a forma como lida connosco. Para além da relação como treinador, tenta ter uma relação de amizade com todos os jogadores e estando mais próximo dos jogadores é mais fácil que tudo corra bem.