Logo depois de João Mário bisar no encontro com o Vizela, na conversão de uma grande penalidade, Roger Schmidt foi expulso pelo árbitro Nuno Almeida. O técnico estava a festejar quando da bancada lhe atiraram uma garrafa de água, que Schmidt devolveu à origem, proferindo ainda algumas palavras aos adeptos vizelenses. Depois de ver o cartão vermelho, o treinador do Benfica virou-se para a bancada dos adeptos do Vizela e, com os dedos, deu conta do 2-0 a favor dos encarnados.