Roger Schmidt e a reação aos 5-0: "Podíamos ter marcado mais..."

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Chaves (5-0)

Reação ao triunfo: "Tivemos a mesma força do último jogo europeu. Queríamos ganhar este jogo. Podíamos ter marcado mais. Não sofremos e não demos chances aos adversários. Estou feliz pela exibição e pela atitude."

Mentalidade no máximo entre competições diferentes: "O trabalho é feito pelos jogadores. Tento sempre aconselhá-los. Queremos acabar este período no máximo nível, antes do Mundial. Os jogadores demonstraram estar num bom nível, estavam frescos. Começamos bem este ciclo."