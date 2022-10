Roger Schmidt e a defesa: "Jogaram como se fossem os melhores amigos"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o empate com o PSG (1-1) na terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Exibição: "Foi um um jogo digno de Liga dos Campeões. Enfrentámos uma equipa que, para além de qualidade individual, joga muito bem. Fomos bravos e podíamos ter vencido, mas também perdido, por isso aceito o empate. A forma como defendemos foi muito boa".

É possível vencer em Paris? "É sempre importante criar oportunidades de golo, tivemos quatro ou cinco. Penso que o PSG jogou bem, o guarda-redes deles mostrou a sua qualidade também. Faltou-nos uma pontinha de sorte. Eu sei que, contra uma equipa como o PSG, também é preciso sofrer e nós na primeira parte fizemos isso bem. Na segunda parte a pressão também não foi fácil de fazer mas conseguimos defender muito bem. Se é para defender alto, temos de o fazer em conjunto e bem, o que penso ter acontecido. Não estou a pensar em Paris, estou a pensar no Rio Ave, e depois prepararemos esse jogo".

António Silva: "Não foi só ele que jogou bem, todo o quarteto defensivo jogou bem e o guarda-redes também. Os laterais tiveram de enfrentar extremos de topo e conseguiram resolver as situações. Jogaram como se fossem os melhores amigos. Entendo a questão, porque ele é jovem, tem 18 anos, e leva vários jogos seguidos a titular e continua a melhorar. É um grande talento e é muito humilde, está sempre concentrado. Adora o clube e isso vê-se no campo, estamos muito felizes com ele".