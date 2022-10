Schmidt aborda ausência de Neres e diz: "Temos planos para Henrique Araújo"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, antes do confronto com o PSG, na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

David Neres ausente: "Teve uma pequena lesão muscular, e está fora. Nós vamos encontrar uma solução para substituir Neres, muito importante para nós, e eles vão fazer o mesmo com Messi."

Baixa de Messi: "Seria abordagem errada ter mais energia pela ausência de um adversário. Podemos mudar ligeiramente porque eles serão diferentes, é um jogador especial, que liga a equipa. Mas eles têm um plantel de nível mundial, vão ter na mesma uma grande equipa em campo. "

Henrique Araújo na comitiva: "Temos planos com ele, vai ter minutos esta época. É um jogador de topo, um grande talento e já mostrou no início da época. Queremos desenvolvê-lo da melhor forma, connosco e com a equipa B. Acreditamos nele, é uma opção para amanhã dependendo do que precisarmos durante o jogo. Mas é claro que vai jogar esta época."