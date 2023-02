Roger Schmidt diz que saída de Enzo foi "inesperada", mas que há "outras opções"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Casa Pia, marcado para este sábado (18h00) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

Antevisão ao jogo: "Estamos satisfeitos por voltarmos ao nosso estádio, depois de três jogos fora. Estamos ansiosos. Jogámos no início da época e ganhámos 0-1. Foi difícil. O estadio estava cheio de benfiquistas. Tivemos a impressão de quão difícil é jogar contra eles. O Casa Pia é bem organizado, defende bem, não dão ao adversário muitos espaços. Merecem estar na atual posição. Jogámos contra várias equipas do género do Casa Pia. Espero um jogo complicado. Estamos em boa forma, num bom momento de confiança. Precisamos dos três pontos."

Saída de Enzo: "Jogámos com o mesmo duplo pivot. Temos cinco opções: Florentino, Aursnes, João Mário, João Neves e Chiquinho. Depende sempre do adversário. Tentámos encontrar a melhor solução. O Chiquinho está a desenvolver-se nesta posição. Começou como médio ofensivo, mas recuámo-lo no terreno. Sente-se confiante. Taticamente é inteligente. O Florentino, também. Temos outras opções e podemos compensar a saída de Enzo."

Meio-campo e nenhum substituto para Enzo: "Temos 21 jogadores e três guarda-redes. Foi um caminho longo. Tínhamos demasiados jogadores. Gerimos muito bem. O ambiente no treino e no grupo foi sempre muito bom. Alguns jogadores não tiveram muitas oportunidades. O nosso objetivo era reduzir o plantel, ter uma equipa mais compacta. Foi inesperada a saída do Enzo. No último dia, seria difícil contratar alguém. A contratar, teria de ser alguém top. As cinco opções que temos são top. João Neves está a evoluir. Pode ser um jogador muito importante. Queremos dar espaço aos mais novos. Temos talento nas equipas de formações. Podem treinar connosco. Queremos ser campeões com estes 24 jogadores. Acho que é possível."