Roger Schmidt discorda de Artur Soares Dias: "Não foi penálti e não devia ter sido consultado o VAR"

Declarações de Roger Schmidt após o jogo Benfica-Sporting (2-2), da 16.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foi um grande jogo de futebol, muito intenso, o que podemos esperar de um dérbi. Demorámos 30 minutos para entrar no jogo, mas tivemos boas oportunidades e o Sporting marcou na primeira oportunidade. Reagimos bem, estivemos melhor no jogo, tivemos mais oportunidades, e na segunda parte demonstramos boa atitude, bom futebol. No final ficou claro que queríamos a vitória, tentamos tudo, mas temos de aceitar o empate apesar da boa performance."

Sobre o Sporting: "Fizemos um bom jogo, o Sporting é uma boa equipa e hoje foi apenas a 16.ª jornada. Há um longo caminho para ser campeão, cada jogo vale por si, e é um grande desafio sermos campeões. Hoje demonstrámos um grande espírito, mas temos de melhorar o que fizemos na primeira meia hora, em que não fomos suficientemente acutilantes. Fora isso demonstramos um bom espírito."

Justiça e arbitragem: "Não há justo ou injusto no futebol. Tivemos as melhores oportunidades, mas o Sporting também teve um bom desempenho. Na minha opinião, o lance do 1-2 não foi penálti e não devia ter sido consultado o videoárbitro (VAR), porque não era um lance de erro. O árbitro estava em cima do lance e se precisou de cinco minutos para rever o lance é porque não era claro".