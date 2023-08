Treino matinal marcado para este domingo no Seixal

O Benfica arranca este domingo com a preparação mais focada no primeiro desafio da temporada, dia 9, na discussão da Supertaça com o FC Porto.

Roger Schmidt concedeu no sábado um dia de folga ao grupo de trabalho, nesta fase sem lesionados, e agendou para esta manhã o regresso ao Benfica Campus, no Seixal, que dará o pontapé de saída nos treinos para a partida a realizar em Aveiro.