Roger Schmidt destaca importância da Taça e aborda possíveis alterações: "Vamos ver..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o Caldas, da terceira eliminatória da Taça de Portugal. A partida tem início agendado para as 20h45 de sábado.

Expectativa para o jogo: "Espero um jogo de Taça, que é sempre diferente dos jogos do campeonato. Conheço este tipo de jogos. Nunca os subestimo. Adoro este tipo de competição, jogas sempre contra um vencedor, no final, só resta uma equipa, as outras saíram a certo ponto. O mais importante é levar tudo muito a sério, desde a primeira ronda. Quando chegas às meias-finais e final não tens de te preocupar mais com a motivação dos jogadores, mas, especialmente no início, é preciso ter cuidado. É preciso garantir que estão focados em jogar um bom futebol. Falámos sobre isso e amanhã queremos fazer um bom jogo. Tentaremos fazê-lo de forma inteligente, mas se for muito difícil, também estamos preparados para um jogo difícil."

Mudança de chip: "É sempre importante falar com os jogadores sobre as diferentes competições, mas desde o início da temporada dizemos que tentámos estar muito focados em todas as competições, para darmos o nosso melhor e lutar por títulos. Toda a gente diz que talvez seja a forma mais fácil de ganhar um troféu, porque são só sete rondas, basta ganhar sete jogos para conquistar o troféu, mas se virem as estatísticas, se calhar é a mais difícil. Nos últimos 25 anos, o Benfica só ganhou três vezes a Taça de Portugal. É muito difícil ganhar esta competição. Temos falado sobre isto. Tentaremos mudar o chip da Liga dos Campeões para a Taça de Portugal e os meus jogadores já demonstraram esta época que têm uma boa atitude. Espero isso amanhã."

Alterações? "Vamos ver, ainda não tomei as últimas decisões. Pode ser que mudemos alguns jogadores, mas na semana passada demonstrámos que conseguimos vencer com outros jogadores sem ter impacto na equipa. Contra o Rio Ave, mudámos cinco jogadores e jogámos bom futebol. Se calhar também vamos mudar alguns jogadores amanhã, mas estou à espera de jogar a um bom nível."

Benfica não ganha a Taça de Portugal há cinco anos. Quão importante é voltar a ganhar o troféu? "É muito importante, a minha experiência diz-me que se chegas à final é sempre um dia muita especial, é diferente do campeonato. Chegar à final da Taça e ganhar, são sempre dias fantásticos, com muita emoção à flor da pele, e é por isso que temos ambição de demonstrar, amanhã, uma boa atitude no nosso primeiro jogo de Taça e vencer."

Enzo poderá ficar de fora? "Não vos vou dizer o onze inicial. Veremos. O Enzo está em excelente forma, a recuperar muito bem. Conseguiu descansar na seleção argentina, não jogou tanto assim. Na terça-feira [com o PSG] teve um jogo excelente. É jovem, hoje estava fresco e, por isso, acho que não seria um problema para ele jogar amanhã."