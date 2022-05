Roger Schmidt despede-se do PSV: "Foi uma grande honra"

Ainda sem assumir o Benfica, o técnico realçou ser "importante terminar com uma nota positiva", fruto do triunfo por 2-1 sobre o Zwolle

Próximo treinador do Benfica, Roger Schmidt finalizou este domingo o seu percurso no PSV com um triunfo por 2-1 sobre o Zwolle. Sem assumir para já publicamente a mudança para a Luz, o técnico despediu-se do clube que orientou nos últimos dois anos.

"Agora está tudo tratado com o PSV. Foi uma grande honra fazer parte do clube. Sou muito grato a Toon Gerbrands e John de Jong. Vou olhar sempre de forma positiva para o meu tempo aqui e vou manter contacto com o clube de uma maneira agradável. Tenho bastante experiência como treinador e sei como é importante terminar com uma nota positiva. Vou passar agora algum tempo com a equipa e depois pensar no futuro", afirmou o treinador alemão à ESPN.

O técnico fez ainda um balanço da partida ante o Zwolle, assumindo as dificuldades. "Foi um dia duro, fizemos 58 jogos. Estava muito calor e o adversário jogou de forma agressiva apesar da despromoção. Demos o nosso melhor e ganhámos. 81 pontos não é um mau resultado. Vim para vencer, embora não houvesse muito pelo que lutar. Na primeira parte não estivemos em grande forma, mas na segunda parte estivemos mais sólidos", explicou.