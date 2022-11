"Roger Schmidt dá aos jogadores o que eles pretendem"

Declarações de Carlos Vinícius, avançado do Fulham que passou pelo Benfica, a O JOGO.

Carlos Vinícius não está surpreendido com o sucesso que Roger Schmidt está a ter no Benfica. O técnico alemão treinou o antigo avançado do emblema da Luz no PSV, em 2021/22. Vinícius participou em 36 jogos e apontou sete golos, tendo ainda feito sete assistências. "Schmidt dá aos jogadores o que eles pretendem. É um técnico que dá especial atenção ao ataque. Aliás, como ele já disse noutras ocasiões, não se importa de sofrer golos desde que marque mais. Todos os jogadores que atuam nas zonas mais avançadas gostam do Roger Schmidt", comentou.

Neres é um trunfo de seleção

Além de Gonçalo Ramos, outro jogador tem sobressaído no ataque encarnado: David Neres, autor de sete golos e oito assistências. "É muito fácil falar do David Neres porque é um jogador de seleção e está tudo dito", referiu o avançado do Fulham, lembrando que este jogador "é imparável no um contra um" e que "caiu no clube certo". "Os adeptos do Benfica gostam muito dele, do estilo do futebol que ele apresenta. Ainda tem margem para mostrar mais. É um grande jogador e está no clube certo", insistiu.