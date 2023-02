O treinador alemão decidiu chamar Rafael Rodrigues, lateral-esquerdo da equipa B

Sem poder contar com Ristic, lesionado, Roger Schmidt decidiu recorrer à equipa B do Benfica para reforçar o lado esquerdo da defesa, que contava com Grimaldo.

Neste cenário, o treinador alemão decidiu chamar Rafael Rodrigues, lateral-esquerdo da equipa B, para o jogo com o Boavista, partida da 21ª jornada da Liga Bwin que decorrerá segunda-feira, a partir das 21h15.