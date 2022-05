Roger Schmidt conheceu o Benfica Campus: "Tem tudo para desenvolver os jogadores"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Sorrisos, assim se pode resumir o conjunto de imagens que o Benfica partilhou do momento em que Roger Schmidt conheceu o Benfica Campus, no Seixal

"É uma estrutura mesmo boa, tem tudo para desenvolver os jogadores, para os melhorar e para criar a próxima geração de jogadores para o Benfica, para a primeira equipa", afirmou esta quarta-feira o novo treinador do Benfica, Roger Schmidt, após conhecer o centro de estágio do clube encarnado, no Seixal.

Schmidt foi acompanhado por Rui Costa, Rui Pedra Braz e ainda Pedro Mil-Homens, diretor-geral do futebol de formação, durante a visita testemunhada pela BTV.