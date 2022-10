Roger Schmidt confirma disponibilidade de Neres para o FC Porto-Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, faz a antevisão ao clássico de sexta-feira (20h15) no reduto do FC Porto, que conta para a 10.ª jornada da Liga Bwin.

O empate é um bom resultado? "Boa questão, mas para mim é igual contra quem jogamos. Vamos tentar ganhar e se não conseguimos, o empate será o melhor resultado. Vamos jogar como sempre, para vencer, e no fim aceitaremos o resultado."

David Neres disponível? "Acho que é a primeira vez que temos todos os jogadores, não temos lesões. Podem estar todos no onze titular e quanto ao Neres, ele já mostrou a sua qualidade e vamos cuidar dele, mas estamos contentes por termos todos disponíveis."