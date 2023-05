Roger Schmidt: "Começámos a ser campeões no verão passado"

Declarações de Roger Schmidt após o Benfica-Santa Clara (3-0) da 34.ª jornada da Liga Bwin

Dia especial: "Sim, claro, muito especial. Só estou aqui há um ano, já percebi que é um clube extraordinário, com tanta gente a apoiar com tanta paixão. Ter sucesso no Benfica dá felicidade a tanta gente. Começamos a ser campeões no verão passado. Foi muito duro, estou muito feliz. Todos os dias eles deram o máximo. Estou muito feliz, preciso de uns momentos para me acalmar."

Segredo? "O segredo é toda a gente, tanta paixão, toda a gente merece."