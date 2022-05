Roger Schmidt chega ao Benfica acompanhado por três adjuntos

Águias desvendam parte da equipa técnica do germânico ex-PSV

Jens Wissing, Jörn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel, que trabalharam com Roger Schmidt no PSV Eindhoven até ao fim de 2021/22, serão adjuntos do futuro treinador alemão do Benfica, anunciaram, esta quarta-feira, os encarnados.

"Roger Schmidt chegará ao Futebol Profissional do Sport Lisboa e Benfica acompanhado por três adjuntos: Jens Wissing, Jörn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel", lê-se em comunicado no sítio oficial das águias na Internet.

Jörn-Erik Wolf acompanha Schmidt desde 2016/17, enquanto Jens Wissing juntou-se ao staff do técnico em 2021/22. Além destes dois adjuntos, o preparador físico Yann-Benjamin Kugel passou a trabalhar com o alemão em 2020/21.

Schmidt será treinador do Benfica nas próximas duas épocas. A SAD encarnada confirmou esta quarta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), um acordo com o treinador alemão até 2024.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana", pode ler-se.

O técnico, 55 anos, orientou o PSV, dos Países Baixos, nas duas últimas temporadas - em 2021/22 festejou a conquista da Taça local - assim como, entre outros, Beijing Guoan (China), Bayer Leverkusen (Alemanha) e Red Bull Salzburgo (Áustria).