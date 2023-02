Roger Schmidt: "Brugge? Estiveram num grupo muito difícil, com o FC Porto..."

Conferência de imprensa de Roger Schmidt no dia anterior ao Brugge-Benfica, partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Claro que vamos tentar jogar como habitual, com futebol intenso e dinâmico. O Club Brugge tem uma equipa com jogadores muito rápidos e dinâmicos. Estamos ansiosos pelo jogo. Trabalhámos muito para chegar a esta fase da competição. Queremos estar ao mais alto nível. Vamos ver o que acontece".

Sobre o Brugge: "A minha experiência diz-me que o que acontece noutras competições não se verifica na Liga dos Campeões. Eles estão muito motivados. Estiveram num grupo muito difícil, com o FC Porto, bateram também o Bayer Leverkusen e o Atlético de Madrid. A qualidade individual é evidente. Não me parece que entrem em campo em função do momento que estão a atravessar".