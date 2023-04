Roger Schmidt após o Inter-Benfica: "Em 14 jogos só perdemos um"

Declarações de Roger Schmidt após o Inter-Benfica (3-3), da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

A eliminatória: "O jogo em Lisboa e as decisões do árbitro são parte da história destes dois jogos. Fizemos 14 jogos e só perdemos um, que foi infelizmente muito importante, na semana passada. Hoje jogámos com muita energia. Há uma semana como uma melhor performance podíamos ter feito um resultado melhor. É futebol. Gostei muito do que vi hoje. A equipa acreditou nela, nunca desistiu mesmo quando sofremos o 3-1. Mas temos de aceitar. Parabéns ao Inter e temos de usar a exibição de hoje para os próximos seis jogos da Liga."

Entrada de Neres: "Estava 1-1 e em 45' com mínimo de dois golos para marcar, com ele podíamos marcar, com a sua qualidade no ataque podíamos criar situações. Sentimos falta de situações de golo por isso ele entrou, criou oportunidades claras."

Meio-campo e mais confiança nos duelos da parte do Inter: "O meu feeling foi diferente. Aceitamos, não é fácil acreditar que podes marcar três golos. Vi a equipa a lutar, a pressionar, não posso recriminar nenhum jogador. Representamos de boa forma o Benfica esta noite e em toda a época no futebol internacional."