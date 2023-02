Roger Schmidt após o Braga-Benfica: "Depois de ver os primeiros 30 minutos..."

Declarações na RTP3 de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a eliminação da Taça de Portugal, perante o Braga, nas grades penalidades (1-1 a.p. e 5-4 nos penáltis)

Consequências e lições: "Acho que o Benfica fez um jogo muito bom até à expulsão, dominávamos e controlávamos e tínhamos marcado. Depois ficou mais difícil no um contra um. Mas mesmo com 10 jogadores estivemos bem. Não vi grandes oportunidades do Braga, o Benfica jogou bem. Nas grandes penalidades é sempre fatal cometer um erro. O Benfica tem de aceitar ter sido eliminado, mas a atitude foi boa, estou orgulhoso."

Vermelho decidiu? "Não foi decidido pelo vermelho, foram os penáltis. Depois de ver os primeiros 30 minutos a probabilidade de vencer era muito alta, o Braga não estava tão agressivo e compacto como no jogo anterior. Mas aceitamos a expulsão e jogámos para vencer."

Abala para o futuro: "Acho que não há consequências nenhumas, aceitamos a derrota e estamos focados no campeonato e na Liga dos Campeões. As mais importantes competições estão pela frente, os jogadores têm mostrado estar em bom ritmo."