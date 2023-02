Declarações de Roger Schmidt após o Benfica-Boavista (3-1), da 21.ª jornada da Liga

Sobre o jogo: "Contente, a vitória não foi fácil. O Boavista jogou bem. Na primeira parte perdemos um bocado de balanço, ainda assim tivemos algumas oportunidades. Tivemos paciência. Depois do intervalo tentámos pressionar, jogar mais rapidamente, atacar as faixas laterais. Atacamos bem. Tivemos de esperar, mas faz parte do futebol. Há que ter confiança. Hoje tivemos boa atitude, fomos confiantes e merecemos vencer.

Positivo e negativo: "Penso que nos últimos quatro ou cinco jogos estivemos bem e marcámos na altura certa. Hoje foi um bocadinho diferente. Depois do 1-0 eles marcaram na primeira oportunidade, mas os meus jogadores mantiveram-se concentrados e no final aceleraram o jogo e não deram chance ao rival. Mostraram motivação, esforço, e a consequência são os golos."