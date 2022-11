Roger Schmidt, treinador do Benfica

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo por 5-1 em casa do Estoril, na ronda 12 do campeonato.

A vitória: "Estamos bem. Jogámos muito bem. Não é fácil jogar contra nós. Os jogadores seguiram o plano, estiveram sempre com rigor e com esta atitude. Estiveram sempre prontos e assumiram a responsabilidade. Assim é difícil para todos. Mas não é impossível bater-nos, temos de nos manter assim."

20 golos em cinco jogos: "Criámos muitas chances. Hoje até podíamos ter marcado mais. Estamos a acelerar na altura certa. Metemos gente na área para finalizar. Temos boas decisões e controlámos bem a bola. Recuperámos muitas bolas e também temos opções diferentes quando a recuperamos no contra-ataque. Também estivemos bem nas bolas paradas. Os golos são consequência da forma como os jogadores investem no ataque."