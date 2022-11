Roger Schmidt: "Sabiam o que podiam fazer, demos tudo pelo sexto golo"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo em casa do Maccabi Haifa (6-1), na 6.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Já fez discurso aos jogadores: "Dei os parabéns, fizeram um jogo fantástico, jogaram a grande nível. Conseguimos de facto vencer e igualar o PSG no número de pontos, mas no final ficámos à frente por golos fora. Os jogadores mereceram. Queríamos terminar a nossa campanha da melhor forma. Queríamos terminar em primeiro, acreditámos nas nossas chances. Olhámos para os pontos, mas também para os golos. É um grande feito alcançarmos isto. Os jogadores merecem-no."

Motivação: "Foi o momento. Objetivo era vencer, não era vencer por muitos. Respeitámos o adversário, não era fácil defrontar o Maccabi, depois tivemos o nosso momento com o quarto, o quinto golo... Eles sabiam o que podiam fazer, depois demos tudo pelo sexto golo. É o momento e uma oportunidade para alcançar algo importante. O objetivo era ganhar, não apenas pensarmos nos golos. Temos de ter respeito pelo adversário, era difícil jogar contra o Maccabi Haifa. Tivemos um momento. Fizemos o quarto e o quinto golo e acreditaram, eles sabiam da questão da diferença. Foi o momento, foi a nossa forma, houve ímpeto da equipa."

Gonçalo Ramos: "Não tenho a certeza, vamos ver. Tem um problema físico, como o Aursnes. Vamos ver. O Gonçalo tem um problema no tornozelo, o Aursnes tinha ali uma sobrecarga na coxa, não quisemos arriscar nada. Por isso mudámos."