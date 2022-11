Roger Schmidt anuncia Benfica-Sevilha

Declarações de Roger Schmidt após o Benfica-Penafiel (2-0), partida da Taça da Liga

Os números do Benfica: "Não sei das estatísticas, mas é de acordo com o que os jogadores jogam, aceitam a história do jogo e dão tudo para ganhar. Os adeptos apoiam-nos e é uma consequência da disponibilidade dos jogadores, da sua abordagem, estarem sempre concentrados. Criámos boas oportunidades, o adversário estava a defender com um bloco muito baixo. Perdemos algum ritmo, na segunda parte estivemos melhor. É preciso mostrar qualidade e mentalidade, foi o que os jogadores fizeram."

Paulo Bernardo: " Está a treinar bem, mas não é fácil. Tanto Florentino e Enzo jogam muito, temos ainda o Fredrik e o Chiquinho. Ele está sempre motivado, tem de ter paciência. É claro que não está satisfeito por não estar na equipa principal, mas estamos a prepará-lo para jogar na equipa principal. Há vários momentos em cada temporada e pode ter o seu espaço lá mais para a frente."

Particulares: "Temos alguns dias de folga. Os jogadores têm um plano de treino, mas podem passar tempo com a família. Vamos jogar no Algarve com o Sevilha, depois temos o terceiro jogo da Taça da Liga".