Roger Schmidt anuncia baixa no Benfica: "Está fora nos próximos três jogos"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao embate em casa do Estoril, marcado para as 20h30 de domingo e relativo à 12.ª jornada da Liga Bwin.

Antevisão ao Estoril: "Foi uma viagem exigente a Haifa e o seu regresso mas os jogadores já estão frescos, descansaram um pouco, estamos desejoso de jogar. O Estoril é uma equipa muito boa, pratica muito bom futebol, são fortes com bola, corajosos e têm uma ideia clara de como quem pressionar. Sabemos que será um jogo duro mas estamos preparados para isso. Estamos num bom estado, os jogadores estão num nível elevadíssimo, em termos táticos a fazer um jogo muito bom num momento muito bom, estamos desejos de jogar e ganhar amanhã."

Situações clínicas de Gonçalo Ramos, António Silva e Aursnes: "António Silva está muito bem, não tem queixas após o jogo e foi substituído não por lesão, mas para darmos minutos ao Lucas Veríssimo. Gonçalo Ramos não está tão mal assim, mas está em dúvida e amanhã voltaremos a avaliá-lo para ver se pode estar na equipa. Já o Fredrik Aursnses fica de fora nos próximos três jogos, pois tem uma lesão muscular e não está disponível."



Draxler de regresso? "Draxler não está pronto para amanhã, mas esperamos que talvez possa voltar com o Gil Vicente. Já está em treino individual no campo, mas não está integrado na equipa. Teremos de ter algum cuidado para não agravar a lesão."