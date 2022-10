Roger Schmidt antecipa o mercado de janeiro: "Se houver oportunidades..."

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro de sábado (18h00) com o Chaves, no Estádio da Luz. Partida é referente à 11.ª jornada da Liga Bwin.

Como manter os níveis de motivação altos? "Sou eu que decido, mas os jogadores acabam por ditar quem joga. Montamos uma equipa para ter maior probabilidade de vencer. Tento tratar os jogadores de igual forma, dou-lhes a mesma atenção. Os jogadores que estão a jogar e a confirmar a sua qualidade e a vencer jogos são jogadores-chave agora, mas pode não o ser durante toda a temporada. Há outros jogadores que podem ser importantes. Neste momento, têm de esperar pela sua oportunidade e manterem-se otimistas. Para que tenhamos um bom ambiente na equipa. A porta está aberta a todos os jogadores, são eles que decidem se entram."

Espera reforçar o plantel em janeiro? Espera mais jogadores ou está feliz com os que tem? "Ambos. Estou muito feliz com a equipa, mas pode fazer pergunta a todos os treinadores. Se a janela de transferências estiver aberta, tens de ver se é possível melhorar a equipa. Claro que no inverno o mercado é diferente. Mas se houver oportunidades, veremos. Não é crucial, porque temos uma equipa boa e equilibrada. Ainda estamos no início. Começámos com uma nova abordagem. Talvez nada aconteça, talvez algo aconteça."