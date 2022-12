Roger Schmidt aborda eventual renovação de contrato com o Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo em casa do Moreirense (sábado, 19h00), da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Eleito Treinador do Mês. Pensa em renovar contrato? "Temos de mostrar que somos capazes de vencer troféus com o Benfica e só aí podemos dizer que temos sucesso. É nisso que estou concentrado. Temos jogado bom futebol, mas ainda não acabou. Tenho mais um ano e meio de contrato e estou feliz no Benfica, mas não há pressão para renovar. Primeiro, tenho de mostrar que tenho qualidade para estar no Benfica."

Necessidades no plantel do Benfica: "Não temos grandes necessidades. Jogamos bem, os jogadores evoluíram. Como equipa, demonstrámos bom espírito. A transferência está aberta e, por isso, temos sempre de pensar em pequenos ajustes. Veremos o que é possível. Não temos pressão, de todo. Estamos felizes com o plantel. Se pudermos melhorar o plantel, melhor."