Roger Schmidt aborda "atmosfera" do Dragão e a forma de travar Taremi

Roger Schmidt, treinador do Benfica, faz a antevisão ao clássico de sexta-feira (20h15) no reduto do FC Porto, que conta para a 10.ª jornada da Liga Bwin.

Sobre o FC Porto: "O FC Porto é uma boa equipa, tem boas individualidades e jogadores que estão habituados a jogar juntos. Tem o mesmo treinador há quatro anos, acho que são muito bons a atacar e no meio campo, não têm sofrido muitos golos. São uma equipa completa. Será um jogo com equipas de qualidade e que dependerá de quem ficar em vantagem e conseguir aguentá-la."

O facto de o jogo ser no Dragão abona a favor do FC Porto? "Vai ser uma atmosfera fantástica, será como se fosse na nossa casa. Os nossos adeptos também vão estar connosco e analisámos os jogos do FC Porto. Já falámos com elementos da nossa equipa que conhecem bem o campeonato e a atmosfera poderá ajudar o adversário, mas vamos estar com os nossos adeptos e temos de estar concentrados."

Delineou uma estratégia específica para travar Taremi? "É sempre um foco, nós respeitamos a qualidade do adversário. Já jogámos contra equipas com avançados de qualidade e sabemos que temos de jogar o nosso jogo e sermos organizados, especialmente quando defrontamos grandes avançados. Não podemos conceder muito espaço, já mostramos que o conseguimos fazer contra jogadores de topo. Precisamos de estar ao máximo nível."