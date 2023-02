Roger Schmidt: "A minha relação com o Enzo foi sempre boa"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Casa Pia, marcado para este sábado (18h00) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

Plantel com várias opções: "É um desafio gerir várias opções. É mais fácil com 21 do que com 37. Podemos ter lesões, castigos. Sentimos a falta de Rafa, Draxler e Gonçalo Ramos. Mesmo assim, tivemos um bom onze. Ainda estamos na Champions, na Taça de Portugal. Temos muitos jogos e precisamos de opções. Todos os jogadores merecem jogar. É bom haver concorrência. Quem está a jogar está pressionado, tal a quantidade de opções."

Enzo foi infiel? "Já falámos o suficiente de Enzo. A minha relação com ele foi sempre boa. Não posso julgar os últimos dias. É uma questão encerrada. Só lhe desejo o melhor. O meu foco está nos jogadores que ficaram."

Mês de fevereiro com vários jogos: "Todas as competições estão a regressar. Estamos a trabalhar com o Andreas e o Casper nas últimas semanas. Eles estavam de férias. Estão melhores. Podem jogar no futuro próximo. A minha tarefa é fazer com que eles estejam prontos para jogar no Benfica."