Roger Schmidt aborda disponibilidade de Bah e Gonçalo Guedes

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, antes do confronto com o Club Brugge, marcado para esta terça-feira (20h00) e referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Jogo com o Club Brugge: "Espero uma equipa que vai procurar a sua oportunidade de lutar pelos quartos de final. A situação é bastante clara. Ganhámos um jogo frente ao Club Brugge, ganhámos em Bruges, se querem passar têm de marcar no mínimo dois golos. Claro que em algum momento vão ter de jogar para marcar esses golos. Se eles o fazem desde o início ou não vamos ver. Nunca sabemos o plano do adversário, é por isso que tentamos estar focados em nós próprios. Também ainda estamos nesta competição porque sempre acreditamos em nós e tentamos sempre fazer 90 minutos ao nosso nível e amanhã é o mesmo. Temos uma vantagem porque ganhámos, vamos tentar mostrar também amanhã que merecemos passar aos quartos. Espero um jogo difícil, tem qualidade individual, não estão no melhor momento da temporada, mas sei a qualidade individual deles. Se nós paramos e eles têm um dia bom, podem criar-nos dificuldades. Temos de estar preparados para isso, estar bem organizados, apoiarmo-nos uns aos outros como fizemos no primeiro jogo. Também foi a chave para ganharmos. Temos de acreditar em nós e no nosso ataque. Estamos preparados para jogar um jogo intenso contra eles e queremos mostrar um bom futebol e qualificar-nos para os quartos de final."

Bah e Guedes aptos? "Sim, estão todos aptos. Todo o plantel, exceto Draxler e Ristic, todos os outros jogadores treinaram e estão prontos para amanhã."