Rodrigo Pinho também campeão pelo Benfica: "Schmidt ganhou o grupo fácil"

Campeão por 45 minutos, o avançado, agora no Coritiba, frisa o modo como o técnico ganhou o grupo de trabalho.



Rodrigo Pinho trocou o Benfica pelo Coritiba em janeiro, tendo acompanhado a conquista do título à distância. Também campeão, pois jogou 45 minutos na Liga, o avançado referiu que o Roger Schmidt foi parte fulcral no título. "É um grande treinador, a forma como ele lidava com os jogadores, tratando todos da mesma forma e sempre aberto, com treinos intensos mas curtos. Todos os jogadores gostam. Ganhou o grupo [de forma] fácil", afirmou em entrevista à CNN Portugal, ele que disse sentir-se campeão "mesmo tendo participado pouco".

"Fiquei muito feliz, pude acompanhar o jogo, estava a torcer pela conquista do título. Foi bem merecido por toda a época que o Benfica fez, liderou o campeonato de início ao fim e praticou o melhor futebol", reforçou o futebolista de 32 anos.

Saída da Luz por falta de minutos

Na entrevista concedida à CNN Portugal, Rodrigo Pinho explicou a saída da Luz em janeiro, falada com Schmidt. "Quando um jogador volta de uma lesão grave, como foi a minha, precisa de minutos. Ele foi muito aberto comigo, disse que queria mas não tinha como dar-me minutos porque quem estava a jogar estava a fazê-lo muito bem, entendi completamente isso. O Gonçalo Ramos fez uma época maravilhosa e o Musa também sempre a entrar muito bem. Precisava de jogar e tomei esta decisão", indicou, ele que fez 114" pela equipa principal da Luz.