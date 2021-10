Rodrigo Pinho sobre a lesão grave: "É difícil demais expressar o que estou a sentir hoje"

O avançado do Benfica Rodrigo Pinho sofreu uma rotura de ligamentos e não jogará mais esta época. Nas redes sociais, lamentou a lesão que sofreu.

O Benfica informou esta segunda-feira que Rodrigo Pinho foi alvo de uma intervenção cirúrgica. De acordo com o boletim clínico divulgado pelo clube, o avançado ex-Marítimo "foi submetido a tratamento cirúrgico (ligamentoplastia) no Hospital da Luz, sem complicações, tendo sido acompanhado pela equipa médica do Sport Lisboa e Benfica."

Rodrigo Pinho sofreu uma "entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior", segundo se pode ler. O tempo paragem previsto é de seis meses.

Quer isto dizer que a temporada acabou para o jogador de 30 anos, que participou em três jogos e marcou um golo em 2021/22, no triunfo por 5-0 em casa do Santa Clara.

Já esta terça-feira, o brasileiro recorreu às redes sociais para falar do "obstáculo" que tem pela frente. "É difícil demais expressar o que estou a sentir hoje, mas Deus sabe de todas as coisas! É mais um obstáculo que tenho certeza que vou superar e voltarei mais forte! Obrigado a todos pelas mensagens!", escreveu Rodrigo Pinho no Instagram.