Rodrigo Pinho sai em definitivo e Benfica ainda encaixa algum dinheiro

Avançado vai sair em definitivo rumo ao Coritiba.

As negociações entre Benfica e Coritiba por Rodrigo Pinho estão em fase avançada, estando os clubes já em troca de documentação, sabe O JOGO.

O avançado sairá em definitivo, como era desejo do emblema encarnado, que ainda encaixará algum dinheiro com a saída do jogador.

Recorde-se que as águias investiram 1,2 milhões de euros na contratação do ponta-de-lança. Rodrigo Pinho saiu em final de contrato do Marítimo, mas o clube da Luz pagou pouco mais de um milhão de euros em "luvas".

Com contrato até 2026, o futebolista de 31 anos não tem entrado nas contas de Roger Schmidt e tem apenas sete jogos, sem golos, pela equipa principal.