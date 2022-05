Rodrigo Pinho diz-se "a 100 por cento" e garante: "Virão muitos golos por aí"

Declarações de Rodrigo Pinho, avançado do Benfica recuperado de lesão, em entrevista à BTV.

A 100 por cento após lesão no joelho esquerdo: "Estou a 100 por cento clinicamente, fisicamente ainda falta. Falta mais uns treinos, jogos, ganhar aquele ritmo de jogo, mas clinicamente, que é o mais importante, estou a 100 por cento."

Sentimento após a lesão: "É difícil. Sempre lutei muito para chegar a um clube como o Benfica. Fica aquele sentimento de frustração com a lesão logo na minha primeira época. Tudo o que eu queria era poder estar dentro de campo, ajudar os meus companheiros, mas agora, graças a Deus, já passou. O pior ficou para trás. Agora é pensar no futuro, tenho a certeza que tenho muitas coisas boas para viver. A cabeça atrapalha bastante, mas graças a Deus tenho uma família que me ajuda muito, a minha esposa, os meus filhos, chegar a casa do treino, estar com os meus filhos e ver a alegria deles, faz qualquer dor, qualquer coisa passar."

Jogar de águia ao peito: "É especial. Foi uma pena não ter jogado mais vezes. Queria ter marcado já no Estádio da Luz [marcou apenas ao Santa Clara, nos Açores], mas tenho a certeza que esse golo ainda vai sair. Ficou esse sentimento de frustração, de que poderia ter acontecido mais vezes, os meus jogos, os meus golos, mas tenho a certeza que ainda virão muitos golos por aí."