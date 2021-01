Rodrigo Pinho continua à espera: "Marítimo não vai sair defraudado"

Sobre negócio para janeiro, Carlos Pereira, líder do Marítimo, diz que "o diálogo vai prevalecer"

Rodrigo Pinho já tem pré-acordo com o Benfica para ser reforço a partir de 2021/22, mas espera por um entendimento das águias com o Marítimo para ingressar já em janeiro na Luz. Situação que Carlos Pereira, presidente dos insulares, deixa em aberto. "É verdade que já tem compromisso com o Benfica. Teremos para saber se o querem já ou no fim da época. O diálogo e a vontade das duas partes vão prevalecer. E o Marítimo não vai sair defraudado", assegurou, à Antena 1, frisando: "Pelo relacionamento que temos tido com o Benfica e o seu presidente, tudo será mais fácil e chegará a bom porto."

No Brasil, Márcio Bittencourt, empresário do atleta, que ontem, segunda-feira, marcou na vitória por 2-0 sobre o Sporting, na Taça de Portugal, diz desconhecer "se há negociações para janeiro". Confirmando o pré-acordo, diz que "o jogador está agora a aguardar pelo futuro". "Se os clubes negociarem para já muito bem, se for para esperar até julho não há problema", atira, ele que tem o agente Marcelo Lipatin como "parceiro", mas sublinha que este "não participou" no negócio com as águias.