Roberto Martínez ficou impressionado com João Neves no dérbi

João Neves fez o segundo golo do Benfica em Alvalade

Selecionador esteve no Estádio de Alvalade, onde assistiu ao empate (2-2) entre Sporting e Benfica.

O selecionador nacional Roberto Martínez esteve de olho no Sporting-Benfica do último domingo (2-2) e, segundo contou esta segunda-feira, ficou particularmente impressionado com o benfiquista João Neves.

"A exibição de um jogador como João Neves, por exemplo, foi de um jogador com muito mais idade do que a que ele realmente tem", começou por explanar Martínez, à margem da 2.ª Conferência Bola Branca, a decorrer no Auditório da Rádio Renascença, em Lisboa.

"O João Neves já tem tido um papel muito importante na seleção de sub-19. Ele vai crescer (...) Há claramente um plano individual e ele foi essencial para a sua equipa neste jogo. Outros jogadores precisam de três ou quatro épocas para fazer o que ele já fez neste jogo", acrescentou.