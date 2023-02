Roberto Martínez esteve no Seixal a falar com mundialistas do Benfica

Roberto Martínez com João Vieira Pinto

Selecionador conversou com António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, mas abordou ainda Gonpalo Guedes

Roberto Martínez, novo selecionador nacional, visitou esta quinta-feira o Benfica Campus, tendo como objetivo principal conversar com os três jogadores encarnados que representaram Portugal no Mundial do Catar.

O ex-comandante da seleção da Bélgica trocou impressões com António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, mas aproveitou também para falar com Gonçalo Guedes, que está no Benfica cedido pelo Wolverhampton.

Esta visita do técnico espanhol ao Benfica Campus surge após outras que o selecionador realizou de forma a encontrar-se pessoalmente com internacionais portugueses, como aconteceu com Cristiano Ronaldo, tendo também estado em Inglaterra a ver jogos onde atuavam alguns nomes que têm feito parte das últimas escolhas da Seleção Nacional.