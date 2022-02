Rizespor oficializa Gedson Fernandes como reforço

Gedson Fernandes foi na tarde desta quarta-feira oficializado como reforço do Rizespor, da Turquia, por empréstimo do Besiktas.

Recorde-se que ausência de vagas no plantel do Besiktas por limite de estrangeiros obriga o médio português a fazer uma etapa até final da época noutro clube turco. A solução encontrada foi o Rizespor, atual 18º classificado do campeonato.

Gedson, na Turquia, já tinha atuado no Galatasaray, na época passada, somando, nessa altura, 18 jogos, um golo e três assistências.

O negócio com o Besiktas renderá, no imediato, seis milhões de euros ao Benfica, por 50 por cento do passe do jogador.