River Plate quer Otamendi a meio da época do Benfica

TNT Sports garante que o gigante argentino já negoceia junto do agente do capitão encarnado

Nicolás Otamendi, central e capitão do Benfica, é pretendido pelo River Plate, que pretende contar com o defesa logo a seguir ao Mundial do Catar, ou seja, a meio da próxima temporada, avançam os argentinos do TNT Sports.

De acordo com a fonte, o gigante argentino já está em negociações com Otamendi, de 34 anos, e o seu agente.

Refira-se que Otamendi tem contrato com as águias até 2023 e uma cláusula de rescisão cifrada em 30 milhões de euros.