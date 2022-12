River Plate expectante: "Podemos fazer muito com a venda de Enzo"

Enzo Fernández recebe o prémio de melhor jogador jovem do Mundial do Catar

Presidente do River Plate, Jorge Brito, falou à TyC Sports sobre a possibilidade de venda de Enzo Fernández

A cotação de Enzo Fernández disparou no Mundial do Catar, a lista de interessados aumentou, e o River Plate começa a esfregar as mãos, com alguma ansiedade, esperando que o Benfica venda o médio em breve pela cláusula de 120 milhões de euros.

Jorge Brito, presidente do clube de Buenos Aires, deu conta do estado de expectativa sobre um eventual negócio e revelou o destino do encaixe que os argentinos terão pelos 25% que ainda detêm do passe de Enzo.

"Há tensão? Sim. Vendemos os 75% em 18 milhões de euros, somando 38,500 milhões que deixariam os outros 25%, aí estaríamos a falar de perto de 50 milhões de dólares, o que supera a de Julián Álvarez que foi a maior operação de sempre da Argentina. Sim, estamos conformes, é muito o que se pode fazer com isso, ainda temos muitas obras de infraestruturas. É uma operação que nos serve muito", afirmou.

Recorde-se que no Mundial, além de se sagrar campeão do mundo com preponderância no sucesso, foi eleito o melhor jogador jovem do torneio.

O Liverpool e Real Madrid são os clubes aos quais Enzo tem sido associado recentemente.