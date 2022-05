Ristic, reforço do Benfica: "Venho para ganhar, não venho para brincar"

Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Mihailo Ristic, lateral sérvio que assinou um contrato até 2026. Ex-jogador do Montpellier revelou grande ambição em declarações ao canal do clube.

Benfica: "Este é um grande clube, um dos maiores da Europa. É um sonho tornado realidade poder jogar num clube tão grande como o Benfica, não podia estar mais orgulhoso e feliz. Estou ansioso pelos desafios."

A escolha: "Por várias coisas. A primeira o tamanho e ambições do clube, que também foi bastante claro com as suas intenções. A ambição do clube e as minhas são iguais, por isso não foi uma decisão difícil. Quero realçar o diretor-desportivo [Rui Pedro Braz], que voou para Paris para ir ter comigo e isso diz tudo. Apreciei isso. Como o treinador disse, se amas futebol amas o Benfica. Estou cem por cento positivo sobre isto."

Ambição: "O Benfica era exatamente o que eu esperava. Em termos futebolísticos, fui criado num clube de similar pressão e similar impacto na cultura, no país, nas pessoas [Estrela Vermelha] e sentia falta disso. Sou uma pessoa muito ambiciosa e o que o Benfica pode oferecer é exatamente o que eu preciso. Estou cem por cento certo desta escolha, venho para ganhar, não venho para brincar. Tenho toda a confiança de que teremos muita sorte junto e estou ansioso pelos desafios."

Estilo ofensivo da equipa: "Sim, é exatamente esse estilo que gosto, por isso tenho a certeza de que não terei qualquer problema de adaptação, que será a mais rápida possível. Venho para ganhar."

Primeiras sensações: "Este é um dos momentos mais importantes da carreira e que poderá ser decisivo. Estar num gigante como é o Benfica muda muitas coisas, em particular em relação à seleção. Até agora tudo está a ser perfeito e vamos ver o que trará o futuro, mas estou otimista."

Adeptos: "A primeira impressão está a ser louca, a grandeza do impacto nas pessoas. Era o que me faltava sentir nos clubes anteriores. Mal posso esperar para sentir a energia em campo. Sou apaixonado pelo futebol, uma obsessão de certa forma. Aqui irei até outro nível. Estou otimista."